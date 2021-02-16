Производство продуктов в РФ "замёрзло" вслед за ценниками

Продолжается история с маслом, сахаром, прочими продуктами и государственным регулированием. Пока государство "замораживало" ценники, производители уменьшали объёмы производства.

Согласно данным, представленным Росстатом и доступным всем желающим на сайте ведомства, уже в январе произошло "торможение производства". Вот несколько цифр из отчёта:

нерафинированного масла в январе 2021 произвели на 10,4% меньше, чем в январе 2020 года;

рафинированного масла в январе 2021 произвели на 20,2% меньше, чем в январе 2020 года;

маргарина в январе 2021 произвели на 17,4% меньше, чем в январе 2020 года.

Не отстаёт и производство сахара:

"Белого свекловичного сахара в январе изготовлено 200,8 тыс. т, что на 62,7% меньше, чем в январе, и на 69,5% меньше, чем в декабре 2020 года", — пишут в отчёте.

Также "обратный рост" показала мука:

"Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 550,3 тыс. т, что на 14,1% меньше, чем в январе 2020 года, и на 22,8% меньше, чем декабре 2020 года".

Напомним, что ранее эксперты, которых цитировало издание VTimes, предрекали стране дефицит сахара уже к июлю 2021 года, однако комментировавший ситуацию для "Правды. Ру" заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин с таким прогнозом не согласился.