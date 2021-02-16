Нефти нет, а деньги есть: в Роснефти вспомнили старую схему заработка

Возвращение к тактике "продажи до добычи" зафиксировано в отчётах компании "Роснефть". Согласно данным, заинтересованы в "невидимой" пока нефти оказались китайские покупатели.

По отчётам, доступным на сайте rosneft. ru для всех желающих, ещё в четвёртом квартале компания "Роснефть" получила деньги за поставки нефти, которую пока не добыли. Общая сумма составила около 12,8 млрд долларов, к концу 2020 года она выросла до 24 млрд.

Аналитики отмечают, это данная сумма — аналог трети капитализации компании. Роснефть должна поставить объём, добывать который в обычном режиме необходимо примерно два с половиной месяца.

Китайские покупатели, впрочем, сделали главное: помогли компании значительно улучшить ситуацию с финансами после 2020 года. "Пандемийный" год поразил негативной статистикой: Роснефть потеряла около 30% выручки, 80% чистой прибыли и каждый десятый баррель в общей добыче нефти.