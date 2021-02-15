Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ предоставить до 31 марта предложения по реализации льготных ипотечных программ, рассмотрев снижение ставки для семей с двумя и более детьми, сообщают на на сайте Кремля.
"Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей", — говорится в сообщении.
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