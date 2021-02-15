Apple и Nissan не смогли договориться о совместном выпуске автомобиля

Компании Apple и Nissan вели переговоры о создании совместного беспилотного автомобиля. Об рассказала газета Financial Times со ссылкой на источники.

В сообщении отметили, что переговоры были краткосрочными и не дошли до высшего руководства из-за разногласий по поводу брендинга потенциальных автомобилей.