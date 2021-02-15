Компании Apple и Nissan вели переговоры о создании совместного беспилотного автомобиля. Об рассказала газета Financial Times со ссылкой на источники.
В сообщении отметили, что переговоры были краткосрочными и не дошли до высшего руководства из-за разногласий по поводу брендинга потенциальных автомобилей.
"Apple обращалась в последние месяцы к японской Nissan по поводу участия в проекте создания беспилотных автомобилей, но переговоры больше не ведутся", — пишет Financial Times.
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