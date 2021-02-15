В несетевых магазинах России подорожали продукты

В компании "Эвотор" отметили подорожание продуктов на 5,4% в несетевых магазинах России. Об этом эксперты сообщили РИА Новости.

"По данным индекса "Эвотора", за год — с января 2020 по январь 2021 года — цены на продукты выросли на 5,4%, за два года — на 8,8%", — отметили в компании.

Наибольшее влияние на рост индекса в прошлом году оказало растительное масло, которое в несетевой рознице подорожало на 47%.