Несладкая жизнь: в России может возникнуть дефицит сахара

Очередные парадоксы "заморозки" и госрегулирования цен могут в скором времени ударить по кошелькам россиян. Как оказалось, страна движется к дефициту сахара, причём к рекордному.

По данным, которые приводит издание VTimes со ссылкой на участников "сахарного" рынка, пока цены застыли на 45 рублях в рознице и на 36 рублях в опте (за килограмм). С учётом того, что во всём мире сахар также дорожал, в России он стал практически самым дешёвым.

Однако в нынешнем сезоне производители не собираются мириться с указаниями властей: планируется как снижение производства, так и сокращение посевных площадей под сахарную свёклу.

В результате примерно к июлю, пишут в VTimes, в стране возможен сахарный коллапс: продавать сахар по 36 рублей в розницу "никто не хочет и не будет".

Более того, пока сложно даже подсчитать, сколько сахара останется в стране. Поставки в Казахстан постепенно наращивают, потому что там 45 рублей дают за опт и это намного выгоднее.