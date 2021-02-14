Готовность трубопровода "Северный поток-2" составляет более 95 процентов. Россия уверена, что проект будет реализован.

Об этом рассказал заместитель председателя правительства Александр Новак.

"Компанией "Газпром" создано совместное предприятие, которое практически уже на более чем 95% реализовало этот проект… И мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые… затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", — отметил Новак.