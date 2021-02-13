В Министерство здравоохранения России направлено письмо, в котором предлагается ввести акцизы на сахаросодержащие напитки. Автором документа выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
По мнению политика, опасность употребления таких напитков возрастает из-за массового распространения сахарного диабета среди россиян.
"Прошу вас рассмотреть целесообразность введения специального акцизного сбора на реализуемые внутри России сахаросодержащие напитки, оценить возможный размер данного сбора", — отметил Сухарев.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.