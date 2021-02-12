По дороге в "цифру": эксперт рассказал об особенностях цифрового рубля

Наработки властей Китая в области внедрения цифровой валюты (если точнее, то цифрового юаня) не дают спокойно жить японским властям. Представители Японии вынесут вопрос о регулировании таких валют на саммит "Большой семёрки".

В Китае, напомним, цифровые валюты запущены в пилотном режиме сразу в нескольких регионах. Среди участников проекта, принимающих платежи цифровыми юанями, оказались Meituan Dianping (сервис курьерской доставки еды) и DiDi Chuxing (приложение для вызова такси).

Будут ли что-то подобное вводить в России? Что стоит знать о цифровых рублях? Журналисты "Правды. Ру" пообщались с Сергеем Калашниковым, первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Концепция "цифры": ждём законов

Эксперт напоминает: Центробанк России уже сформулировал концепцию о введении в России цифрового рубля. Собрав замечания от экспертов, в том числе от представителей Ассоциации российских банков, ЦБ сообщил: всё учли, сделаем выводы.

"Насколько я понимаю, Центробанк будет и далее двигаться в этом направлении. Цифровую валюту нужно оформить законодательно, но пока нужные законы не внесены", — рассказывает Калашников.

Особенность цифровой валюты: контроль и ещё раз контроль

Далее стоит рассказать об особенности цифровой валюты.

На текущий момент россияне привыкли использовать рубли в том числе "виртуально" — например, при оплате покупок в интернет-магазинах. Можно в любой момент прийти в банк и как перевести, так и снять деньги, без проблем работая и с бумажными купюрами, и с рублями на счетах.

"В чём отличие цифровых денег? В том, что и выпускать, и регулировать эти деньги будет Центробанк. То есть, по сути дела, все платежные операции будут находиться под очень мощным контролем Центробанка. Самое главное — практически все платежи становятся "прозрачными", в отличие от банковских переводов в электронном виде, когда один другому, другой третьему, пятый десятому", — рассказывает Калашников.

Таким образом, в ЦБ увидят своего рода цифровой след: станет понятно, кому и как пришли цифровые рубли. Например, цепочка может быть следующей:

получение зарплаты;

покупка в булочной;

покупка владельцем булочной услуг в прачечной;

покупка владельцем прачечной каких-либо товаров.

Все этапы передвижения цифрового рубля будут чётко видны ЦБ. И это очень мощный элемент глобального контроля за всей финансовой системой.

"Понятно, что финансовая система — открытая, одни валюты конвертируются в другие. Поэтому предложение Японии обсудить вопрос в рамках G7 вполне оправдано", — резюмирует Калашников.

Будущее уже здесь: ЦБ "подвинет" Минфин?

Таким образом, нас ждёт весьма интересное будущее: если ранее "главным по деньгам" был Минфин, то теперь его может "подвинуть" Центробанк.