Наработки властей Китая в области внедрения цифровой валюты (если точнее, то цифрового юаня) не дают спокойно жить японским властям. Представители Японии вынесут вопрос о регулировании таких валют на саммит "Большой семёрки".
В Китае, напомним, цифровые валюты запущены в пилотном режиме сразу в нескольких регионах. Среди участников проекта, принимающих платежи цифровыми юанями, оказались Meituan Dianping (сервис курьерской доставки еды) и DiDi Chuxing (приложение для вызова такси).
Будут ли что-то подобное вводить в России? Что стоит знать о цифровых рублях? Журналисты "Правды. Ру" пообщались с Сергеем Калашниковым, первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Эксперт напоминает: Центробанк России уже сформулировал концепцию о введении в России цифрового рубля. Собрав замечания от экспертов, в том числе от представителей Ассоциации российских банков, ЦБ сообщил: всё учли, сделаем выводы.
"Насколько я понимаю, Центробанк будет и далее двигаться в этом направлении. Цифровую валюту нужно оформить законодательно, но пока нужные законы не внесены", — рассказывает Калашников.
Далее стоит рассказать об особенности цифровой валюты.
На текущий момент россияне привыкли использовать рубли в том числе "виртуально" — например, при оплате покупок в интернет-магазинах. Можно в любой момент прийти в банк и как перевести, так и снять деньги, без проблем работая и с бумажными купюрами, и с рублями на счетах.
"В чём отличие цифровых денег? В том, что и выпускать, и регулировать эти деньги будет Центробанк. То есть, по сути дела, все платежные операции будут находиться под очень мощным контролем Центробанка.
Самое главное — практически все платежи становятся "прозрачными", в отличие от банковских переводов в электронном виде, когда один другому, другой третьему, пятый десятому", — рассказывает Калашников.
Таким образом, в ЦБ увидят своего рода цифровой след: станет понятно, кому и как пришли цифровые рубли. Например, цепочка может быть следующей:
Все этапы передвижения цифрового рубля будут чётко видны ЦБ. И это очень мощный элемент глобального контроля за всей финансовой системой.
"Понятно, что финансовая система — открытая, одни валюты конвертируются в другие. Поэтому предложение Японии обсудить вопрос в рамках G7 вполне оправдано", — резюмирует Калашников.
Таким образом, нас ждёт весьма интересное будущее: если ранее "главным по деньгам" был Минфин, то теперь его может "подвинуть" Центробанк.
"Центробанк приобретает совершенно не свойственные ему функции внутри государственной, я это подчёркиваю, регуляции.
Центробанк — это особая структура, она ведь, в общем-то, вне государства, и по закону о Центробанке тоже.
Вот что я могу сказать", — заключает эксперт.
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