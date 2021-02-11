Во Франции оценили потери от американских "винных санкций"

Очередные проблемы создаёт для ЕС в целом и для Франции в частности американская санкционная политика. Экспорт вин из Франции просел до весьма грустных показателей, добравшись до "рекордов" 2016 года.

Как сообщает Федерация экспортеров вин и спиртосодержащих напитков (FEVS), санкции Штатов вкупе с кризисом коронавируса привели к значительным проблемам с поставками алкоголя из Франции.

"Экспорт французских вин и спиртосодержащих напитков упал до 12,1 млрд евро (-13,9%). Это снижение в первую очередь связано с налогами на вино в США, и тенденция лишь усилилась с весны, когда распространилась пандемия COVID-19. В этих условиях экспорт данной продукции вернулся к уровню 2016 года", — пишут эксперты.

Напомним, "винные санкции" были устроены Трампом и коснулись не только Франции, но и других стран ЕС, например, Испании. В последней ранее (в 2018 году) поставили для США вина на 325 млн евро.