Россиянам советуют не рассчитывать на пенсии от государства

В ближайшей перспективе в России могут отменить пенсии для большинства граждан.

"Государство желает собирать высокие налоги, как в странах с устоявшейся социал-демократией и развитой системой социального обеспечения, а услуги предоставлять как в самых либертарных моделях образца "живите как хотите", — сообщил в интервью "ФедералПресс" руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства "Национальный эксперт" Алексей Климовский.

Также он напомнил, что в основе российской пенсионной системы лежит принцип солидарности поколений. Работающие граждане платят предыдущим поколениям, а будущее поколение будет платить нам.

Согласно данным проведённых опросов, молодёжь на рассчитывает на получение пенсий от государства. Однако проблема не в дефиците бюджете, а в убыточности и неэффективности Пенсионного фонда РФ, отметил эксперт.