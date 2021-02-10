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Электроника существенно подорожала в России

Экономика

В России электроника с начала года подорожала в интервале от пяти до 20 процентов. Эксперты считают, что рост цен на неё продолжится.

Как сообщает издание gazeta. ru, стремительный рост цен на электронику связан с дефицитом деталей и комплектующих, большая часть из которых производится в Китае. В "поднебесной" спад производства был связан с пандемией коронавируса, и на сегодняшний день нарастить производство пока не удаётся.

Отмечается, что в течение года цены продолжат расти, в среднем подорожание составит от 10 до 40 процентов. Больше всего цена вырастет на ноутбуки.

Автор: Максим Щегольков
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