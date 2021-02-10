Эксперт о "миграционном послаблении": пока это только разговоры

Вопрос мигрантов в России — снова на повестке дня: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле обсуждают как минимум послабления для тех, кто приедет на сезонные работы.

Также мигранты пригодились бы и в строительстве, да и в целом приезжие работники в наших городах — не редкость. По данным ФСБ и Росстата, только за первое полугодие 2019 года в страну приехали на заработки 2,4 млн мигрантов.

Какими могут быть упрощенные правила и какие опасности нас могут в связи с этим ждать? Ответить на эти вопросы для "Правды. Ру" попробовала Ольга Чудиновских, директор Центра миграционной политики НИУ ВШЭ.

Границы на замке: пускать мигрантов опасно

Эксперт отмечает: ещё с прошлого года существует распоряжение правительства о том, что закрывается транспортное сообщение с рядом стран. Основные страны, из которых едут мигранты (например, Узбекистан и Таджикистан) остаются закрытыми.

"Есть очень слабое транспортное сообщение для людей, у которых двойное гражданство, вид на жительство. Но это, конечно, крохи. Обеспечить массовый приток трудовых мигрантов (например, для сельскохозяйственный и строительных работ) можно только через открытие границ и организацию специальных рейсов по заранее заключённым контрактам", — уверена Чудиновских.

Так что разговоры об упрощённом порядке пока останутся лишь разговорами: их очень трудно будет воплотить в жизнь.

При открытии границ, продолжает эксперт, могут возникнуть проблемы. Как минимум — в мире продолжается пандемия коронавируса.

"Есть такой вариант: пускать только тех, кто прошёл вакцинацию. Но для этого нужно организовать массовую и достаточно дорогостоящую вакцинацию в странах происхождения мигрантов. Кто это будет делать и за чей счёт — пока непонятно", — отмечает Чудиновских.

Тактика компаний: не предлагать, а просить

Конечно, аграрии и строительные лобби заинтересованы в том, чтобы любыми средствами получить рабочую силу. Но если бы они при этом инвестировали в биологическую безопасность, в вакцинацию, тогда можно было бы о чём-то говорить.

"Пока они еще просят о чём-то, ничего не предлагают взамен. Главный критерий — конечно, безопасность в плане пандемии. Не зря же границы закрывают. И пока оснований для открытия не будет, наверное, нет смысла этого делать. Потому что слишком опасно", — уверена Чудиновских.

Аграриям, продолжает эксперт, можно посочувствовать: продукция сельскохозяйственного сектора очень важна для страны, а "своих кадров" в отрасли не хватает.

"Строительная отрасль у меня меньше вызывает сочувствие. Хотя, видимо, жилое строительство где-то тоже надо продолжать. Пусть они тогда предложат какие-то шаги в сторону медицинской, санитарной безопасности. Потому что границы закрывались только для того, чтобы сократить поток людей и возможность взаимного заражения. Вот и всё", — резюмирует Чудиновских.

Работы, что называется, непочатый край: только из Узбекистана к нам приезжают не менее двух миллионов человек в год. Поэтому какие-то шаги, которые помогут решить вопрос, определённо нужны — и не стоит просто просить о снятии ограничений.