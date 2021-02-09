Власти задумались о "пакете помощи" на 500 млрд. Хватит или нет?

По данным Reuters, власти России решили "подмазать" скрипящие колёса народного доверия и готовят очередной "пакет" выплат. В свете грядущих выборов в Госдуму планируется потратить около 500 млрд рублей.

В первую очередь речь, по мнению экспертов, может идти о бюджетниках и о семьях с детьми. Подробности (если они будут) россияне могут услышать уже в марте, в ходе послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Если выплаты действительно будут, как властям стоит их организовать? Дать денег "всем и сразу" — или опять обойтись адресной помощью?

Мнением с "Правдой. Ру" поделился руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

500 млрд — много или мало?

Эксперт отмечает: если говорить о сумме в 500 млрд, то её можно назвать "затравкой". Простая математика: "веерная" помощь пенсионерам в размерен пяти тысяч рублей "отъела" примерно 300-350 млрд.

"Когда мы с вами говорим о 500 миллиардах и обсуждаем заинтересованные стороны, стоит провести подсчёт. 20 млн бедных, 47-50 млн пенсионеров, остальные группы — получится выдать каждому человек менее пяти тысяч. Как вы понимаете, пять тысяч — не та сумма, которая поможет решить проблему бедности, проблему безработных людей, потерявших доход", — рассказывает эксперт.

Ордов предполагает, что пенсионеры "выпадут" из сферы получателей этих доходов, поскольку для них уже анонсирована помощь в виде повышенной относительно официальной инфляции пенсии. Остаются малоимущие, многодетные, потерявшие работу.

Также в России существует феномен под названием "рабочие бедные", о них тоже стоит помнить. Это люди, которые полноценно работают, но де-факто остаются бедными: расходы на семью слишком высоки.

"Кризис на самом деле не закончился"

2021 год готовит колоссальные "сюрпризы" и с точки зрения потенциальных банкротств, и с точки зрения ужесточения фискальных мер.

"Опять же мы видим, что продуктовая инфляция у нас набирает обороты. Её можно красочно описать термином "налог на бедных" в самом классическом его представлении. И тут, конечно, было бы интересно послушать какие-то мнения правительства", — уточняет эксперт.

И сумма в 500 млрд рублей слишком мала, чтобы только через неё попробовать противостоять всем вышеуказанным проблемам. Дефицит бюджета, например, составляет по итогам 2020 года 4,5 трлн рублей, то есть это деньги, которые просто "выпали" из российской экономики.

При этом многие компании не в силах увеличить зарплаты или хотя бы сохранить всех сотрудников в штате: так называемая скрытая безработица ещё аукнется стране и в 2021 году.

"Если вдруг мы с вами предположим, что это не долгосрочная программа помощи гражданам, а некая разовая акция, то тогда можно, наверное, пытаться рассчитать её суммы ближе к выборам. Может быть, если мы ограничимся теми, кто потерял работу, а пенсионеров оставим за бортом, эта сумма достигнет 10 тысяч рублей. Конечно, кого-то это может поддержать", — делает прогноз Ордов.

Элемент непредсказуемости: что будет с инфляцией

Один из главных вопросов, отмечает эксперт: если выплаты будут, окажутся ли они интегрированы в планы государства по помощи людям, по борьбе с бедностью.

Если смотреть на выплаты с точки зрения экономики, от них будет положительный эффект в виде поддержки платежеспособного спроса, розничной торговли.