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Помог Илон Маск: биткоин вновь побил исторический рекорд

Экономика

Криптовалюта биткоин вновь обновила исторический рекорд. Этому способствовала крупная покупка электронной валюты компанией Илона Маска Tesla.

Помог Илон Маск: биткоин вновь побил исторический рекорд

Как сообщает издание gazeta. ru, компания купила биткоинов на полтора миллиарда долларов и планирует в дальнейшем принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои автомобили.

"В январе 2021 года мы обновили нашу инвестиционную политику, чтобы получить возможности для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности",- цитирует издание сообщение корпорации Tesla.

После того, как стало известно о покупке Tesla большого количества биткоинов, цена на эту криптовалюту взлетела на 10 процентов и остановилась на отметке 44 тысячи долларов. Предыдущий рекорд валюты составлял около 42 тысяч долларов. 

Автор: Максим Щегольков
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