Помог Илон Маск: биткоин вновь побил исторический рекорд

Криптовалюта биткоин вновь обновила исторический рекорд. Этому способствовала крупная покупка электронной валюты компанией Илона Маска Tesla.

Как сообщает издание gazeta. ru, компания купила биткоинов на полтора миллиарда долларов и планирует в дальнейшем принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои автомобили.

"В январе 2021 года мы обновили нашу инвестиционную политику, чтобы получить возможности для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности",- цитирует издание сообщение корпорации Tesla.

После того, как стало известно о покупке Tesla большого количества биткоинов, цена на эту криптовалюту взлетела на 10 процентов и остановилась на отметке 44 тысячи долларов. Предыдущий рекорд валюты составлял около 42 тысяч долларов.