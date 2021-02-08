Эксперты Fitch уверены: российскую экономику ждёт застой

Несмотря на то, что администрации Байдена пока не до масштабных антироссийских санкций, а в ЕС их будут обсуждать (если соберутся делать это в принципе) только к марту, российской экономике предсказали новый "застой". В чём дело?

Оценку того, что будет с экономикой России, представили эксперты международного рейтингового агентства Fitch. По их мнению, даже относительно благоприятная международная обстановка не "затормозит" возвращение к привычному "болоту".

В качестве ключевых проблем в Fitch указывают:

сложности с реформами, в том числе — структурными;

неопределённость во внешней политике;

проблемы с судами, с системой правосудия в целом;

сложности с инвестициями.

Без коренной перестройки системы, которая позволила бы "подать инвестиционный кислород" и организовать "тепличные" условия для предпринимателей внутри страны, ВВП РФ не сможет расти больше чем на 1,2% в год — и это при наиболее благоприятных обстоятельствах, пишут в Fitch.