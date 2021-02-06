"Фортуна" приступила к укладке "Северного потока-2" в водах Дании

До завершения строительства газопровода "Северный поток-2" осталось 148 километров. Судно "Фортуна" уложит 120 км труб в датских водах и 28 км — в немецких.

Трубоукладчик "Фортуна" приступил к строительству участка газопровода "Северный поток-2" в датских водах, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. Затем останется уложить трубы на небольшом оставшемся участке в немецких водах.

Проект строительства газопровода "Северный поток-2" с самого начала сталкивается с излишней политизацией и отчаянным противодействием со стороны Украины и США. Украина переживает, что останется без денег, которые она до сих пор получает за транзит российского газа в Европу через свою устаревшую газотранспортную систему (ГТС). Эта сумма является существенной частью бюджета Украины.

США, формально поддерживая интересы Украины, одновременно соблюдает свои, продвигая на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ). Под американские санкции попали уже практически все, кто связан с проектом "СП-2", включая судно-трубоукладчик "Фортуна". Россия и Германия неоднократно заявляли, что "Северный поток-2" — это коммерческий проект, не имеющий отношения к политике.