Экономист предрёк украинцам "африканские" зарплаты

Заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Украина к 2030 году догонит по уровню зарплат Польшу и Словакию является ненаучной фантастикой.

Об этом рассказал изданию "Главред" экономист Юрий Гаврилечко.

По его мнению, за последние годы страна потеряла большое количество производственных предприятий и уже не может обеспечить рост заработных плат.