Заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Украина к 2030 году догонит по уровню зарплат Польшу и Словакию является ненаучной фантастикой.
Об этом рассказал изданию "Главред" экономист Юрий Гаврилечко.
По его мнению, за последние годы страна потеряла большое количество производственных предприятий и уже не может обеспечить рост заработных плат.
"Единственное, что нас ждет — падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время", — пояснил эксперт.
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?