Силуанов: экономика России успешно преодолела "коронакризис"

Так глава Минфина отреагировал на известие о подтверждении суверенного кредитного рейтинга России со стабильным прогнозом.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на инвестиционном уровне ВВВ со стабильным прогнозом. Ещё ранее, 16 января, рейтинг ВВВ- и стабильный прогноз по России выдало агентство S&P.

"Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации является ещё одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий "коронакризиса", — прокомментировал новость министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина добавил, что у России есть ресурсы для повышения кредитного рейтинга в будущем. В частности, рост доверия могут обеспечить стабильно положительная траектория развития экономики и дальнейшее накопление фискальных резервов, сообщает ТАСС.