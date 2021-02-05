Рубль набирает обороты: Навальный - не помеха

Заявления политиков США о том, что санкции из-за Навального окажутся лишь персональными, было встречено валютным рынком очень позитивно.

Рубль, который практически всю неделю "штормило", моментально обрёл устойчивость и показал самые низкие курсы с начала февраля.

Дни перед выходными рынок провёл в томительном ожидании: как же именно среагируют в ЕС и США на реальный срок Навального? Ранее новости о том, что его арестовали, смогли пошатнуть курс рубля. Однако сводки из Вашингтона оказались оптимистичными: санкции будут персональными.

Также на рынок благотворно влияет и заявление Жозепа Борреля. Политик рассказал: пока в ЕС нет ни одной страны, которая выступила бы с проектом каких-либо санкций из-за ареста Навального. Однако уточнил: в марте может начаться обсуждение таких санкций.

По данным Московской биржи, на 13:51 курс составил 74,90 рублей за доллар - это недельный минимум. Евро также спустился с "потолка" в 90 рублей и потерял около 66 копеек.