Единая валюта России и Белоруссии: нужна или нет? Мнение эксперта

Очередные разговоры о единой валюте России и Белоруссии вынудили ответить даже белорусский Нацбанк. Там назвали слухи о готовящемся "единении валют" фейками. Однако ранее вопрос поднимал Дмитрий Медведев, который уверенно заявил: если будет интеграция, будет и единая валюта.

Насколько реальна единая валюта? Каковы перспективы её внедрения? Для читателей "Правды. Ру" комментарий дал Виктор Салин, профессор департамента анализа и аудита Финансового университета, заслуженный профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

"Вопрос полезен": единая валюта пригодится

Эксперт отмечает: на текущем этапе единая валюта вряд ли возможна. Дело в том, что экономические системы, которые развиваются в России и Белоруссии, уже "разошлись". Поэтому выгодный для России проект может быть невыгодным для Белоруссии и наоборот.

"Тут есть плюсы и минусы. Но в принципе вопрос и для нас, и для белорусов важен и полезен. Поэтому надо, в принципе, сближаться в этом вопросе. Мое личное мнение: двигаться к единой валюте надо", — рассказывает Салин.

"Резкое сближение" опасно: нужен компромисс

В Белоруссии, продолжает он, развивается "социализм с капиталистическим лицом", а в России — наоборот, "капитализм с социалистическим". И в этом моменте мы непохожи, поэтому нет точного представления, к чему именно приведёт внедрение единой валюты.

"Единая валюта означает резкое сближение. Непонятно, по крайней мере на сегодняшний день, к каким оно приведёт результатам. На первом этапе можно было бы придумать некие меры по сближению торговли между странами, какой-то вариант обмена денежных потоков и так далее", — уточняет Салин.

Не стоит думать, подчёркивает эксперт, что единая валюта работает "по нажатию кнопки": нажали — и наступила "победа". Но в целом курс верен, потому что как Россия не может без Белоруссии, так и Белоруссия не может без России.