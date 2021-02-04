Россияне смогут покупать дешёвые овощи напрямую у фермеров

Российским фермерам хотят разрешить продавать собственную продукцию на своей земле. Минсельхоз готовит соответствующий проект.

"Реализация своей продукции — один из насущных вопросов для многих фермеров. Торговые сети работают с малыми сельхозпроизводителями неохотно. Безусловно, ярмарка — это один из самых удобных вариантов. Крестьянин везёт свою продукцию в ближайший город и продаёт её по рыночной цене непосредственно покупателям. Выгода обоюдная. Горожане получают "с колёс" свежие, натуральные продукты. И цена значительно ниже, чем в сетевых магазинах", — сообщил в интервью "ФедералПресс" первый зампред аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников.

По мнению парламентария, данная мера направлена на поддержку фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Кроме того, это позволит поддерживать конкуренцию. так как продукция по доступным ценам всегда будет пользоваться спросом.