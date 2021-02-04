Росстат в очередной раз "спас" россиян от инфляции

Новыми удивительными цифрами радует россиян Росстат. Оказывается, после резкого роста инфляции, который население увидело в декабре и начале января, наступило "инфляционное затишье".

Согласно открытой статистике портала gks, с 26 января по 1 февраля инфляции не было. Неделей ранее она была, но в пределах 0,2%. Если представить примерные темпы за год согласно этим двум цифрам, то можно достичь примерно 5,5% — показателя, который в России не фиксировали с 2016 года.

Ларчик, как водится, открывался просто: в Росстате уточнили, что провели некоторые корректировки методики расчёта инфляции. В частности, была "уточнена структура потребительских расходов населения", а также "объёмов потребления", приводит данные "Интерфакс".

Напомним, что ранее властям предложили вспомнить рецепты СССР и вернуться к пятилетнему планированию развития страны, или пятилеткам. О перспективах этого варианта — в эксклюзивном материале "Правды. Ру".