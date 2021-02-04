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Экспорт российского зерна достиг исторического максимума

Экономика » Аграрный сектор » Земледелие

Экспорт зерна Россией в текущем сельскохозяйственном году - с июля прошлого по июнь 2021 года - уже достиг 34,3 млн тонн, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Экспорт российского зерна достиг исторического максимума

Как пишет деловая газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя аналитического центра "Русагротранс" Игоря Павенского, это также самый высокий показатель за всю историю рынка.

Павенский отметил, что предыдущий рекорд был установлен в 2018-2019 сельскохозяйственном году, когда Россия к январю поставила на мировой рынок 32,15 млн тонн зерна.

Аграрий сообщил, что экспорт пшеницы в текущем году составил 29 млн тонн, что также является рекордным объемом.

Его слова подтвердил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, который сказал, что экспорт пшеницы только в январе составил рекордные 3,2 млн тонн. Рылько объяснил эту динамику тремя факторами:

  • высокая урожайность,
  • рост мировых цен на зерно,
  • введение Россией с 15 февраля экспортных пошлин на зерно.

Бурный рост сельскохозяйственного производства в последние годы позволил России захватить более половины мирового рынка пшеницы, сделав нашу страну крупнейшим мировым экспортером зерна, благодаря высоким урожаям и привлекательной ценовой политике.

С начала 2000-х годов эта доля мирового рынка пшеницы увеличилась вчетверо. Опираясь на массовый сбор зерна, РФ, как ожидается, сохранит свое лидерство на мировом рынке пшеницы в ближайшие годы.

 

Автор: Ольга Лебедева
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