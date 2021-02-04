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Советская пятилетка как способ восстановить ВВП России

Экономика » Правила игры

Сразу три академика Российской академии наук - Абель Аганбегян, Борис Порфириев и Александр Широв - выступили с предложением вернуть страну к системе пятилетнего экономического плана советского образца в качестве средства борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Советская пятилетка как способ восстановить ВВП России

В докладе, проанализированном Московской деловой ежедневной газетой "Ведомости", они предложили несколько реформ для стимулирования роста ВВП до 3-4 % в год.

Как пишет издание, речь идет о возвращении к пятилетнему планированию социально-экономического развития и привлечении средств за счет активов банков и сбережений предприятий и граждан, а не только Фонда национального благосостояния России.

Академики также предлагают дополнительные государственные заимствования и массовую приватизацию.

Авторы идеи предполагают, что таким образом минимальная заработная плата, пособия по безработице и пенсии могут быть увеличены. Они также предложили отменить все подоходные налоги с малоимущих и ввести прогрессивную систему, аналогичную той, что наблюдается во многих странах Европы, включая Францию, Германию и Великобританию.

Напомним, в СССР Государственный комитет составлял экономические планы каждые пять лет, каждый раз сосредотачиваясь на текущих проблемах дня. Последняя пятилетка была выполнена в 1991 году и не была завершена из-за распада СССР.

Недавно опубликованные Росстатом оценки государственной службы статистики показали, что ВВП России сократился примерно на 3,1 % в 2020 году, что было вызвано как COVID-локдауном, так и падением мировых цен на энергоносители.

Автор: Ольга Лебедева
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