"Газпром" хочет отказаться от сбыта газа в Дагестане

"Газпром" решил отказаться от бизнеса по сбыту газа и газораспределению в Дагестане.

Как сообщают "Ведомости", об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В качестве основных причин для такого решения называются неплатежи населения за топливо, а также воровство газа через незаконные врезки в газопроводы.

Отмечается, что компания предлагает передать бизнес по по сбыту и распределению газа единому федеральному оператору. В свою очередь, оптовые поставки газа в республику планируется оставить за "Газпромом".