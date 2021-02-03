"Газпром" решил отказаться от бизнеса по сбыту газа и газораспределению в Дагестане.
Как сообщают "Ведомости", об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину.
В качестве основных причин для такого решения называются неплатежи населения за топливо, а также воровство газа через незаконные врезки в газопроводы.
Отмечается, что компания предлагает передать бизнес по по сбыту и распределению газа единому федеральному оператору. В свою очередь, оптовые поставки газа в республику планируется оставить за "Газпромом".
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.