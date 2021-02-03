Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Дети из интерната под Томском госпитализированы с пищевой инфекцией
Не общаться и ждать: как США работают по ядерной сделке с Ираном
Ты обнулила нас: Манукян спел песню о расставании с Бузовой
Люди со слабым иммунитетом могут быть рассадником опасных штаммов COVID
Пьяный приморец угнал автобус и протаранил полицейские автомобили
Пушков рассказал, почему Зеленский спросил Байдена про НАТО
Находка века: под Кембриджем обнаружили кладбище постримского периода
Подросток впал в кому после соревнований по борьбе в Башкирии
NYT предложил Байдену создать "Министерство правды"

Инвесторы-любители "разбудили" Минфин США

Экономика

История с инвесторами-любителями, сумевшими переиграть "волков с Уолл-Стрит" и спасти сеть магазинов GameStop, будет обсуждаться Минфином США. Также к обсуждении примут участие эксперты ФРС, некоторых банков и Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Инвесторы-любители "разбудили" Минфин США

Напомним кратко о сути истории: пытаясь спасти сеть магазинов GameStop, инвесторы-любители с форума Reddit вызвали искусственный рост цен на акции. В результате те стали стоить на 400% дороже, что привело к колоссальным убытками среди биржевиков, игравших контракты на понижение цены.

Ситуацию комментировали многие видные политики США, в том числе Дональд Трамп-младший. Практически все сошлись во мнении: на рынке акций работает "экономика казино" и ситуацию надо менять.

Менять ситуацию, как оказалось, собрались оперативно. Глава Минфина США Джанет Йеллен на большом совещании, намеченном на четверг, четвёртое февраля, попробует услышать внятные ответы как от участников рынка, так и от регуляторов.

"Йеллен запросила проведения консультаций относительно недавней волатильности на финансовых рынках", — сообщает The Wall Street Journal.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Подросток впал в кому после соревнований по борьбе в Башкирии
NYT предложил Байдену создать "Министерство правды"
В Пентагоне началась чистка рядов - уволены сотни консультантов
Звездолёт SpaceX опять взорвался при попытке приземлиться
Иран установил сотни ядерных центрифуг на полигоне в Натанзе
Рак груди - самый распространённый вариант болезни в мире - ВОЗ
В России может появиться уголовная статья за призывы к санкциям
Украина нацелилась на космос
DM: Блинкен поддержал несанкционированные акции в России
Путин предостерёг от "второго издания" обманутых дольщиков
Популярное
Общество
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.

Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан
Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов
Общество
МИД Австрии объяснил присутствие своего дипломата на суде по Навальному
Евросоюз
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Отгадку появления финансов у ФБК "слил" Ашурков. Нечаянно
Общество
Отгадку появления финансов у ФБК "слил" Ашурков. Нечаянно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников