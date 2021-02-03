Инвесторы-любители "разбудили" Минфин США

История с инвесторами-любителями, сумевшими переиграть "волков с Уолл-Стрит" и спасти сеть магазинов GameStop, будет обсуждаться Минфином США. Также к обсуждении примут участие эксперты ФРС, некоторых банков и Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Напомним кратко о сути истории: пытаясь спасти сеть магазинов GameStop, инвесторы-любители с форума Reddit вызвали искусственный рост цен на акции. В результате те стали стоить на 400% дороже, что привело к колоссальным убытками среди биржевиков, игравших контракты на понижение цены.

Ситуацию комментировали многие видные политики США, в том числе Дональд Трамп-младший. Практически все сошлись во мнении: на рынке акций работает "экономика казино" и ситуацию надо менять.

Менять ситуацию, как оказалось, собрались оперативно. Глава Минфина США Джанет Йеллен на большом совещании, намеченном на четверг, четвёртое февраля, попробует услышать внятные ответы как от участников рынка, так и от регуляторов.