Последствия COVID-кризиса: экономика в России упала на 3,1%

После 10 месяцев пандемических ограничений, Федеральная служба статистики России сообщает, что ВВП в 2020 году снизился примерно на 3,1%.

Это первый раз с 2015 года, когда ВВП России упал на фоне падения цен на нефть, и самый серьезный спад с 2009 года, когда 7,8% экономики было уничтожено во время мирового финансового кризиса.

Росстат также указал на снижение мировых цен на энергоносители, что является существенным фактором для финансов страны:

в начале 2020 года стоимость нефти резко упала, поскольку Россия и Саудовская Аравия вступили в ценовую войну, а стоимость барреля рухнула в марте и апреле.

Однако именно пандемия и связанные с ней ограничения нанесли наибольший ущерб. Как свидетельствует статистика, сильнее всего пострадали гостиницы и рестораны, а также культурные и спортивные учреждения.

Однако не во всех секторах наблюдались потери: финансы и страхование выросли на 7,9%.

Несмотря на мрачные цифры, оценки ВВП страны «относительно здоровы» по сравнению с остальной Европой:

Последние прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) показывают, что Еврозона потеряла 7,2% экономики, в том числе:

9% - во Франции,

11,1% - в Испании,

10% - в Великобритании.

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