Последствия COVID-кризиса: экономика в России упала на 3,1%

После 10 месяцев пандемических ограничений, Федеральная служба статистики России сообщает, что ВВП в 2020 году снизился примерно на 3,1%.
Росстат также указал на снижение мировых цен на энергоносители, что является существенным фактором для финансов страны:
Однако именно пандемия и связанные с ней ограничения нанесли наибольший ущерб. Как свидетельствует статистика, сильнее всего пострадали гостиницы и рестораны, а также культурные и спортивные учреждения.
Однако не во всех секторах наблюдались потери: финансы и страхование выросли на 7,9%.
Несмотря на мрачные цифры, оценки ВВП страны «относительно здоровы» по сравнению с остальной Европой:
Последние прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) показывают, что Еврозона потеряла 7,2% экономики, в том числе:
МВФ пересмотрел прогноз по российской экономике
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.