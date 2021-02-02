Основатель Amazon Джефф Безос сообщил, что в текущем году планирует покинуть пост генерального директора компании.
Об этом он написал в письме сотрудникам.
"Рад сообщить, что в третьем квартале я перейду на должность исполнительного председателя совета директоров Amazon, а Энди Джесси станет генеральным директором", — сказано на официальном сайте Amazon.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.