Депутаты предложили изменить пенсионную систему России

В Госдуме выступили с предложением скорректировать пенсионную систему в России.

Как сообщает издание socialinform. ru, с таким заявлением выступили депутаты фракции "Справедливая Россия". Они предложили властям выступить против интересов некоммерческих пенсионных фондов, чтобы обезопасить пенсионные накопления граждан.

В частности, депутаты выступили с инициативой отмены "правила пяти лет", по которому россияне лишаются доходов от инвестирования пенсионных накоплений.

Руководитель партии Сергей Миронов отметил недостаточную юридическую и финансовую грамотность некоторых граждан, которая не позволяет им понять, обманул ли их фонд, или нет.