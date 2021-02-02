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Почти половина российской мебели опасна для здоровья

Экономика » Производство

Россиянам не рекомендуют приобретать мебель отечественного производства. Это связано с тем, что более 40% предметов изготовлено из токсичных материалов, сообщили в Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий.

Почти половина российской мебели опасна для здоровья

Большая часть элементов интерьера в России выпускается нелегально. К началу 2021 году объём незаконного производства составил 40 млрд рублей.

Производители вынуждены "уходить в тень" из-за невыполнимых требований техрегламента, высоких налогов и бюрократии.

По мнению экспертов, некоторые производители не пренебрегают никакими способами, чтобы только снизить стоимость продукции. Так, для изготовления продукции используются древесно-стружечные плиты с высоким содержанием формальдегида — очень ядовитого вещества.

Кроме того, "чёрные производители" используют для покрытия мебели свинцовые краски.

Для решения проблемы некачественной мебели специалисты советуют ввести систему маркировки, чтобы покупатели могли по QR-коду определить качество и задействованные для изготовления мебели материалы.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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