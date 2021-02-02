Всё идёт по плану: эксперт рассказал о перспективах "новой пятилетки"

Сдуть с советских рецептов пыль решили в РАН: три эксперта представили большой план по выводу экономики в частности и страны в целом из кризиса. Ключевой момент — предложение снова работать по пятилетним планам, или пятилеткам.

Сработает ли идея с пятилетками, если внедрить её в нынешних условиях? Как власти могут "улучшить" советский рецепт? Оценить ситуацию корреспонденты "Правды. Ру" попросили Владислава Гинько, экономиста, преподавателя РАНХиГС при Президенте РФ.

Ключевой момент: что "зальют" в привычную "форму"

Эксперт отмечает: важна не форма, а содержание. Речь идёт о перспективных планах развития с индикативными показателями, которые нужно достигнуть по ВВП, по промышленности, по сельскому хозяйству. Весь вопрос — как достигнуть нужных показателей.

"Всем хочется, чтобы поступательно росли реально располагаемые доходы населения, чтобы больше создавалось рабочих мест, чтобы больше компаний регистрировалось. Ключевой момент, который я бы выделил: предполагается не раздача денег, а создание новых рабочих мест. А создание новых рабочих мест — это всё-таки прерогатива частного бизнеса. То есть это означает, что нужно сделать всё для открытия как можно большего числа компаний, юрлиц, которые и будут создавать вакансии, через конкуренцию наращивать зарплаты, увеличивать реально располагаемые доходы населения", — комментирует Гинько.

"Не мы не определяем, сколько будет стоить нефть"

Жизнь, отмечает эксперт, постоянно и динамично меняется. Наша страна — часть глобальной экономики, и "работа" наша заключается в рамках этой экономики в том числе в поставках ресурсов.

"Цена на наши товары складывается вне нашего рынка, это объективная реальность. Не мы не определяем, сколько будет цена на нефть, газ — не то что через год, через пять лет, а даже завтра. Мы этого не знаем, и никто этого не знает", — напоминает Гинько.

Эксперт уточняет: многие экономисты не согласились бы, но ключевой момент никоим образом не должен упираться в некие раздачи денег, в увеличение пособий, рост МРОТ. Подобные манёвры решают часть вопросов — но не в долгосрочной перспективе, то есть нужны для работы "здесь и сейчас".

"Можно раздать деньги. Но в конечном итоге выходит замкнутый круг: раздаём деньги, люди снова хотят. Значит, нужно снова раздавать. Единственный способ, чтобы снова не раздавать: сделать так, чтобы люди устроились на работу, где зарплаты будут индексировать, где они будут расти быстрее инфляции", — комментирует Гинько.

Так что властям нужно сделать выбор: либо встать на путь "раздачи денег", увеличения пособий и прочих подобных мер, либо поддержать долгосрочный экономический курс, который улучшит инвестиционный климат и в итоге даст новые рабочие места.

Рабочие места: нужны миллионы

"Это вроде бы банальные слова, но на самом деле каждый человек, выходящий на рынок труда, понимает: в зависимости от количества вакансий и определяется зарплата. В вакансиях сейчас даже пишут "напишите приемлемый уровень зарплат, который вы хотите". И все понимают, что если на вакансию откликаются 100 человек, то у работодателя есть возможность не повышать зарплату", — резюмирует Гинько.

Таким образом, чем больше вакансий, тем меньше откликов на каждую. Значит, меньше возможностей у работодателя не повышать зарплату или даже снижать её.

Абсолютно все в любой стране мечтают о росте благосостояния, о росте доходов в реальном исчислении, то есть за вычетом инфляций. Соответственно, вопрос идёт о создании массовой занятости.