Экономику России предложили спасать пятилетками

Новые идеи о том, что делать с экономикой России для её стабилизации и развития, высказали академики РАН Абел Аганбегян и Борис Порфирьев, а также член-корреспондент РАН Александр Широв. Наиболее интересный момент — предложение пятилеток.

Работу под названием "О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России" оценили в "Ведомостях". Как указано в документе, стране нужны "радикальные реформы" — только они помогут получить рост экономики в 3-4% "годовых".

Наиболее интересным моментом является предложение пятилеток. Знаменитые планы развития в том варианте, в котором их вводили в СССР, всё ещё актуальны, уверены авторы.

Также в документе предложена кардинально новая система работы с подоходным налогом. Если человек получает более 100 тысяч рублей в месяц, налог нужно поднять, если относится к "низкодоходной группе" — убрать вовсе.

Не забыли и про зарплаты с пенсиями: первые должны составлять минимум 20 тысяч рублей, вторые — 22 тысячи. А для борьбы с закредитованностью населения предложено провести пересчёт кредитов всех россиян под ставку в 8%.