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Путин высказался по поводу банковских экосистем

Экономика » Финансы » Банки

Инвестиции банков в другие проекты не должны ставить под угрозу средства вкладчиков и других клиентов.

Путин высказался по поводу банковских экосистем

Об этом напомнил президент России Владимир Путин. Глава государства обратился к банкам, которые создают или уже развивают собственные экосистемы.

"Действительно, кардинальные изменения ведут к трансформации банковского сектора, однако в ходе этого процесса возникают не только новые возможности для бизнеса, для граждан, но и дополнительные риски.

И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора, не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков. Обращаю внимание правительства и центрального банка: нужно держать эти вопросы на постоянном контроле", — отметил Путин.

Автор: Алексей Корнеев
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