Путин высказался по поводу банковских экосистем

Инвестиции банков в другие проекты не должны ставить под угрозу средства вкладчиков и других клиентов.

Об этом напомнил президент России Владимир Путин. Глава государства обратился к банкам, которые создают или уже развивают собственные экосистемы.