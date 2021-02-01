Медведев намекнул, что белорусский рубль может стать историей

Идея Союзного государства России и Белоруссии, пусть и отложенная "в долгий ящик", остаётся темой для обсуждений многих политиков. О том, что в рамках "интеграции" нужна будет и единая валюта, упомянул зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев, выступая для СМИ, сообщил: только более тесная интеграция позволит реализовать "весь потенциал" Союзного государства. При этом понятие "интеграция" предполагает и единую валюту.

"Что касается интеграционных процессов, я остаюсь на прежней позиции и исхожу из того, что у нас общая позиция, что интеграция взаимополезна. Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты", — рассказал Медведев.

Напомним, что идея некой единой валюты или её аналога хотя бы для стран бывшего СССР витала во властных коридорах уже давно. В 2015 году Владимир Путин предлагал такое решение, но тогда его отвергли.

Также была задумка ввести расчёты через СДР (в том числе через МВФ) — специальные права заимствования, которые считаются "искусственным" платёжным средством. Однако в 2009 году от неё тоже отказались.