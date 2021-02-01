В России ожидается рост цен на импортную мебель и товары для дома

В России ожидается рост на бытовую технику, мебель, товары для дома и обувь, которые ввозят из-за рубежа по морю.

"Если речь идет о перевозке холодильников, в стандартный контейнер их помещается 60-70 штук. То есть рост стоимости перевозки с $1,5 тыс. до $9 тыс. означает плюс более $100 на каждый холодильник", — объяснил глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин.

По мнению аналитиков, рост цен может быть связан с подорожанием услуг транспортировки по воде.

Стоимость данного вида доставки подорожала после выборов в США, когда был увеличен товарообмен между государствами благодаря использованию морских грузоперевозок, сообщает РБК.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новые власти США не будут ослаблять антироссийские санкции.