Новая тактика японцев: копить деньги и нервировать власти

Неожиданные последствия может иметь тактика, избранная японским населением для "борьбы" с последствиями коронавирусной пандемии. Традиционная схема "меньше тратим — больше копим" нервирует власти страны.

Во время кризиса японские домохозяйства сразу же включают "режим пылесоса" и начинают копить деньги. Естественно, при этом падает спрос на товары, что, согласно классической экономической теории, подводит страну к более дорогой национальной валюте и снижению цен.

"Я стараюсь не тратить деньги. Так как я мало гуляю, я больше не покупаю косметику или одежду", — рассказала JapanToday Хироми Сузуки, жительница Токио.

Процесс дефляции (то есть удорожания денег и снижения цен на товары) стал для властей страны неприятным сюрпризом. Данные экспертов по статистике показывают: потребление продолжает снижаться. Зато продолжают расти накопления населения:

в 2020 году домохозяйства сэкономили 45,8 трлн иен, или 8,5% ВВП страны;

в декабре 2020 года цены упали на 1% — рекорд за десятилетие;

депозиты в банках увеличились на 9,3%, дотянув также до рекорда в 803 трлн йен.

"Расходы на услуги резко падают. Но мы не ожидаем, что Япония вернётся к [сильной] дефляции. Нам нужно сохранять бдительность в отношении колебаний цен, учитывая очень высокую неопределённость", -заявил председатель Банка Японии Харухико Курода.

Однако одно дело — "не ожидать", а другое — делать реальные шаги по устранению дефляции. Ведь в перспективе ситуация может привести к дефляционной спирали, то есть "схлопыванию" спроса и производств.