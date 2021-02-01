Неожиданные последствия может иметь тактика, избранная японским населением для "борьбы" с последствиями коронавирусной пандемии. Традиционная схема "меньше тратим — больше копим" нервирует власти страны.
Во время кризиса японские домохозяйства сразу же включают "режим пылесоса" и начинают копить деньги. Естественно, при этом падает спрос на товары, что, согласно классической экономической теории, подводит страну к более дорогой национальной валюте и снижению цен.
"Я стараюсь не тратить деньги. Так как я мало гуляю, я больше не покупаю косметику или одежду", — рассказала JapanToday Хироми Сузуки, жительница Токио.
Процесс дефляции (то есть удорожания денег и снижения цен на товары) стал для властей страны неприятным сюрпризом. Данные экспертов по статистике показывают: потребление продолжает снижаться. Зато продолжают расти накопления населения:
"Расходы на услуги резко падают. Но мы не ожидаем, что Япония вернётся к [сильной] дефляции. Нам нужно сохранять бдительность в отношении колебаний цен, учитывая очень высокую неопределённость", — заявил председатель Банка Японии Харухико Курода.
Однако одно дело — "не ожидать", а другое — делать реальные шаги по устранению дефляции. Ведь в перспективе ситуация может привести к дефляционной спирали, то есть "схлопыванию" спроса и производств.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.