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Россия уверенно наращивает экспорт СПГ

Экономика » Сырье

Производство сжиженного природного газа в России в прошлом году выросло на 3,5% и составило в общей сложности 30,5 миллиона тонн.

Россия уверенно наращивает экспорт СПГ

"Только в декабре российские производители произвели 2,85 млн тонн, что на 1,4% больше, чем в прошлом году, и на 5,8% больше, чем в ноябре", — сообщает Росстат.

По словам вице-премьера Александра Новака, который ещё недавно был министром энергетики, Россия "является относительным новичком на рынке СПГ, но уже сделала солидную ставку, рассчитывая на долю рынка в 25% в среднесрочной перспективе".

Как сегодня обстоят дела с российским СПГ

К настоящему времени наша страна стала четвёртым по величине экспортёром СПГ в мире после Катара, Австралии и Соединённых Штатов. Большая часть российского СПГ поступает из проекта "Ямал СПГ", контрольный пакет акций которого принадлежит и управляется Новатэком.

Несмотря на свои амбициозные планы по сжиженному природному газу, Россия, как и другие экспортёры, ощутила незначительное снижение спроса на фоне пандемии.

Теперь, когда спрос начинает улучшаться, Новатэк и "Газпром" рассчитывают на увеличение поставок, особенно в Азию, где спрос на топливо, скорее всего, быстро восстановится и начнёт расти.

Фактически Новатэк ожидает, что к 2030 году рынок СПГ столкнётся с дефицитом в 150 миллионов тонн в год из-за задержки или отмены окончательных инвестиционных решений по новым мощностям, что является ответом на влияние пандемии на спрос на энергоносители.

"Однако вероятность того, что природный газ в целом выйдет из моды из-за энергетического перехода и "выпадет из уравнения", сильно завышена, — заявил финансовый директор Новатэка Марк Джитвэй на виртуальной Европейской газовой конференции. — На самом деле спрос на СПГ, скорее всего, будет расти вместе с мировыми мощностями возобновляемых источников энергии благодаря поэтапному отказу от угля и планам гораздо большего производства водорода".

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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