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Минэнерго рассчитывает,что нефть будет стоить от $45 до $80

Экономика » Сырье

Цены на сырую нефть будут торговаться в диапазоне $45 — 80 за баррель в период до 2035 года.

Минэнерго рассчитывает,что нефть будет стоить от до

Такой сценарий представлен Минэнерго России в проекте генерального плана развития газовой отрасли.

"Это очень значительный диапазон, который позволяет нам видеть граничные условия для того, чтобы определить необходимые действия в том или ином сценарии", — сказал Антон Рубцов, директор департамента нефтепереработки и газопереработки Минэнерго (цитата ТАСС).

Цены на нефть важны для планов разработки газа, поскольку долгосрочные сделки по его поставкам рассчитываются на основе международных цен на нефть. Однако долгосрочные прогнозы цен на нефть заведомо ненадежны из-за огромного количества непредвиденных событий, которые могут произойти в течение этого времени.

Ситуация на сегодня

Сейчас нефть снова находится на подъеме. Тому есть как минимум две причины:

  1. Управление энергетической информации США сообщило о существенном сокращении запасов сырой нефти,
  2. число новых случаев заболевания коронавирусом в США начинает снижаться.

Банки, в свою очередь, становятся оптимистичными в отношении нефтяной промышленности:

  • они ожидают дальнейшего улучшения цен по мере того, как пандемия пойдёт на спад, что увеличит доходы от нефти и газа и сократит количество невозвратов по кредитам.

Об этом сообщила компания Natural Gas Intel .

Конечно, любое дальнейшее восстановление цен зависит от того, что ОПЕК+ сохранит контроль над ростом добычи, по крайней мере в краткосрочной перспективе, так же как и от ожидаемого улучшения спроса на топливо после пандемии.

Автор: Ольга Лебедева
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