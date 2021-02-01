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После развода с ЕС Британия нашла новых партнёров

Экономика

Год спустя после выхода из Евросоюза Великобритания намерена присоединиться к другому экономическому блоку в рамках соглашений о свободной торговле.

После развода с ЕС Британия нашла новых партнёров

Речь идёт о CPTPP, включающим 11 развитых и развивающихся экономик Тихоокеанского региона.

О планах присоединиться к Транстихоокеанскому партнёрству официальный Лондон объявил в воскресенье. 

Уже сегодня Лиз Трасс, министр международной торговли Великобритании, обсудит намерение Великобритании с министрами Японии и Новой Зеландии, которые являются участниками пакта. После чего начнутся официальные переговоры.

Напомним, членами CPTPP являются Мексика, Австралия, Канада, Бруней, Малайзия, Чили, Япония, Перу, Новая Зеландия, Вьетнам и Сингапур. Экономики этих стран составляют около 13% мирового ВВП.

Зачем Британии новый союз

Лондон говорит, что эта сделка будет выгодна отечественным компаниям-производителям.

"При этом Великобритании не придется уступать контроль над своими законами, границами и деньгами, как при членстве в ЕС", - заявил Борис Джонсон.

Он отметил, что Великобритания станет первой страной, официально подавшей заявку на присоединение к соглашению с момента его вступления в силу в 2018 году, что "демонстрирует стремление вести бизнес на лучших условиях" с партнерами по всему миру.

Автор: Ольга Лебедева
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