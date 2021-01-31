В начале февраля произойдёт событие, которое может помочь в стабилизации курса рубля. Об этом "Российской газете" рассказал независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

"Во-первых, это нефть. Здесь перемены возможны после 3 февраля. Сейчас цена нефти стабилизировалась вокруг значений 55 долларов за марку Brent и 52,5 доллара за бочку WTI. Однако встреча мониторингового комитета ОПЕК+ 3 февраля может стать причиной выхода цены барреля из флета (колебание цены в узком диапазоне), который мы наблюдаем в последнее время", — утверждает специалист.