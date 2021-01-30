В Японии останавливают производство авто из-за дефицита полупроводников

Японские автостроительные концерны идут на сокращение производства из-за нехватки полупроводников.

Автоконцерн Honda в префектуре Миэ планирует полную приостановку своего завода. Также концерн уже сократил производство авто в США и Канаде. Mazda также готовится к снижению производства на двух предприятиях в Японии.

Производители полупроводников не успевают восстановить объёмы производства из-за возросшего спроса на автомобили в период пандемии коронавируса.