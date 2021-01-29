"Экономика казино": инвесторы-любители спровоцировали скандал в США

История, развернувшаяся вокруг сети магазинов GameStop и закончившаяся "крахом" опытных инвесторов, заинтересовала американские власти. Политики США уверены — некоторые инвесторы слишком "заигрались в казино".

Напомним коротко о сути скандала: инвесторы-любители с форума Reddit сумели создать искусственный спрос на акции сети магазинов GameStop, "похоронив" таким образом примерно 5 млрд долларов тех "профессионалов", которые ставили на снижение цены данных акций.

Ничего лучше, чем пожаловаться на "конкурентов", опытные инвесторы не придумали. В итоге компания Robinhood Financial, через которую шли операции "новичков", приостановила некоторые операции с акциями GameStop и ряда других магазинов, которые хотели "спасти" аналогичным образом.

Такое поведение крупных игроков рынка возмутило власти США: представители и демократов, и республиканцев обвинили брокеров в желании "играть, как в казино". Данные по комментариям передаёт Politico.