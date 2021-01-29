История, развернувшаяся вокруг сети магазинов GameStop и закончившаяся "крахом" опытных инвесторов, заинтересовала американские власти. Политики США уверены — некоторые инвесторы слишком "заигрались в казино".
Напомним коротко о сути скандала: инвесторы-любители с форума Reddit сумели создать искусственный спрос на акции сети магазинов GameStop, "похоронив" таким образом примерно 5 млрд долларов тех "профессионалов", которые ставили на снижение цены данных акций.
Ничего лучше, чем пожаловаться на "конкурентов", опытные инвесторы не придумали. В итоге компания Robinhood Financial, через которую шли операции "новичков", приостановила некоторые операции с акциями GameStop и ряда других магазинов, которые хотели "спасти" аналогичным образом.
Такое поведение крупных игроков рынка возмутило власти США: представители и демократов, и республиканцев обвинили брокеров в желании "играть, как в казино". Данные по комментариям передаёт Politico.
"Нам нужно больше регулирования и равенства на рынках. SEC и другим финансовым регуляторам давно пора проснуться и заняться своей работой", — уверен член палаты представителей Ро Ханна.
"Люди с Уолл-Стрит, которые долгое время относились к нашей экономике как к казино, жалуются на представителей форума, которые точно также увидели в экономике казино", — удивляется член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес.
"Потребовалось меньше дня, чтобы крупные технологические компании, правительство и корпоративные СМИ начали действовать и заключили сделку, чтобы защитить своих "друзей по хедж-фондам" с Уолл-стрит.
Вот как выглядит фальсифицированная система, ребята!", — резюмировал Дональд Трамп-младший.
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