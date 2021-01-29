Госдеп, Навальный, санкции: рубль снова в "красной зоне"

Получивший в конце года небольшую передышку и отдохнувший на "островке стабильности" рубль снова чувствует себя не очень хорошо. "Навальный + заявления Госдепа + ожидание санкций" — именно такой "рецепт" позволил рублю резко потерять стабильность.

Дешевеющий рубль ставит рекорд за рекордом: в четверг курс щупал отметку в 76,5 рубля (максимальные цифры с 30 ноября), а к пятнице не смог показать даже намёков на иную динамику, закрепившись на 75,95 и замерев в ожидании нового "прыжка".

Проблемы у рубля начались в том числе из-за сложностей с рублёвыми активами. Начало января ознаменовалось бурной их скупкой иностранными банками (в объёме примерно 3,5 миллиарда долларов) и их дочерними компаниями, однако конец месяца может заставить многих "переиграть" свои "ставки".

Дело в том, что риски, связанные с арестом Навального и последующими санкциями, напрямую влияют на привлекательность рубля как инвестиционной "гавани": за рубежом предпочитают не рисковать. Ситуацию подогревает Госдеп США: там сообщили, что "глубоко обеспокоены" арестом Навального и уже думают над "ответными действиями".