1068 рублей в день: Росстат оценил толщину кошельков россиян

Негативные факторы, сформированные комбинацией "корона-кризиса" и давних экономических проблем, не оставили шанса доходам россиян. По данным открытой статистики Росстата, население за 2020 год стало на 3,5% беднее.

Наиболее "жёсткое" падение эксперты зафиксировали в апреле-июне, когда доходы рухнули сразу на 8%. Эта цифра — рекорд аж с конца 1990-х: даже кризис 2008 года не так сильно опустошал кошельки жителей страны.

Если выводить статистику по доходам в сутки (исходя из показателей средних сумм, которыми россияне располагали каждый месяц 2020 года), выйдет ещё более грустная цифра: примерно 1068 рублей, или около 14 долларов.

Ситуация не оставила шанса даже для попыток "позитивной статистики". Если в 2019 году Росстат умудрился насчитать рост доходов в 1%, то в 2020 пытался выйти хотя бы на 0,1% (что, в принципе, удалось). Но воспринимать рост доходов в 0,1% как позитивный фактор почему-то не выходит.

Цифры за более длительные сроки расстраивают ещё больше: так, на дистанции в семь лет россияне стали беднее сразу на 10,6%. Удивительно, что средняя зарплата по стране при этом каким-то чудом выросла за 2020 год сразу на 3169 рублей и составила 49 454 рубля.