Банковские данные россиян больше не составят "тайны" для ФНС

Ожидаемо успешно прошли третье (финальное) чтение поправки, касающиеся банковской тайны физлиц, ИП и организаций. Для налоговиков данная "тайна" теперь станет "явью".

Поправки, внесённые согласно порталу sozd. duma.gov.ru, помогут представителям ФНС получить следующие данные:

копии паспортов и доверенностей на работу с деньгами;

копии договоров об открытии/закрытии счетов;

образцы подписей, оттиски печатей.

Также при необходимости в банках обязаны будут дать представителям ФНС полный доступ вообще ко всем данным и всем документам, которые клиент решил передать банку.

Авторы поправок уточняют и сроки: у банка есть три дня, чтобы "отработать" запрос из ФНС. Также для "налогового учёта" банки будут хранить документы не четыре года, а пять лет.

Проект удивил даже экспертов Минюста: по данным "Интерфакса", в ведомстве прокомментировали его следующим образом: