Ожидаемо успешно прошли третье (финальное) чтение поправки, касающиеся банковской тайны физлиц, ИП и организаций. Для налоговиков данная "тайна" теперь станет "явью".
Поправки, внесённые согласно порталу sozd. duma.gov.ru, помогут представителям ФНС получить следующие данные:
Также при необходимости в банках обязаны будут дать представителям ФНС полный доступ вообще ко всем данным и всем документам, которые клиент решил передать банку.
Авторы поправок уточняют и сроки: у банка есть три дня, чтобы "отработать" запрос из ФНС. Также для "налогового учёта" банки будут хранить документы не четыре года, а пять лет.
Проект удивил даже экспертов Минюста: по данным "Интерфакса", в ведомстве прокомментировали его следующим образом:
"Не ясно, для каких целей налоговые органы наделяются правом запрашивать вышеприведенный перечень имеющихся в распоряжении банка документов и сведений, поскольку в представленных материалах отсутствует аргументация вводимых проектом поправок положений".
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