МВФ: самой быстрорастущей экономикой станет индийская

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что экономика Индии сильно восстановится в следующем финансовом году с ростом на 11,5%.

Такой вывод сделан на основании "более сильного, чем ожидалось" роста в 2020 году.

Индия — единственная крупная экономика, которая, по прогнозам, вырастет в двузначном выражении в следующем году, и ожидается, что вслед за этим произойдет самый высокий рост — на 6,8 % — в финансовом году 2023-го.

"Заметные изменения в прогнозе включают в себя прогноз для Индии (2,7 процентных пункта на 2021 год — 22 ФГ), отражающий переход от более сильного, чем ожидалось, восстановления в 2020 году, после того, как были ослаблены блокировки", — говорится в докладе МВФ о глобальном прогнозе.

Согласно отчету, пересмотры произошли после того, как ВВП за июль-сентябрь удивил ростом. Ранее в этом месяце UBS Global Research также прогнозировал, что экономический рост Индии достигнет многолетнего максимума в 2022 году. Ожидается, что ее экономика будет демонстрировать самый быстрый рост среди всех азиатских стран.

Восстановление экономического роста страны будет в значительной степени обусловлено продолжающимся улучшением потребления, более сильным глобальным ростом, успехом внедрения вакцины COVID-19 и сосредоточением внимания на реформах, поддерживающих экономический рост, сообщает UBS.

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