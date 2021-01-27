Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе

В январе эого года россияне увеличили траты на базовые продукты, среди которых лидируют хлеб и гречневая крупа.

Как сообщают "Ведомости", на большинство базовых продуктов траты возросли как в сравнении с декабрём 2020 года, так и с аналогичным периодом прошлого года. Так, траты на хлеб в сравнении с прошлым месяцем выросли в среднем на четыре процента, на муку и подсолнечное масло — на три процента, на гречневую крупу — на полтора.

Единственным продуктом, средний чек на который снизился, стал сахар, но в сравнении с январём 2020-го он вырос на 68 процентов.

Ранее правительство предприняло ряд мер для сдерживания цен на социально значимые продукты.