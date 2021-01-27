Электроника может резко подорожать в России

В России могут резко вырасти цены на электронику отечественного производства. Подорожание может составить до 50 процентов.

Как сообщает издание regnum. ru, электроника российского производства может подорожать из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем. Отмечается, что в среднем цены могут возрасти на 20-30 процентов, а на некоторые продукты — до 50 процентов.

По словам специалистов, особенно остро на производстве ощущается нехватка микрочипов управления дисплеями, а также чипсетов, модулей NFC, и микрочипов для камер.