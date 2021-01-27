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"Сшивание" России: о дорогах, транспорте, экономике и развитии

Экономика

Владимир Путин рассказал готовящемся "сшивании" страны: к 2024 году будут закончены масштабные дорожные работы, по итогам которых примерно 85% дорог в стране станут наконец соответствовать нормативам. Деньги, по словам главы государства, в бюджете уже заложены.

"Сшивание" России: о дорогах, транспорте, экономике и развитии

Не секрет, что перемещение по России на дальние расстояния — занятие зачастую и дорогое, и некомфортное. Есть ли какие-то проекты, которые помогли бы "сшить" страну оперативнее? Возрождение малой авиации, скоростные поезда, какие-то новшества в плане перевозок по воде?

Рассказать о "сшивании" страны и ответить на накопившиеся вопросы "Правда. Ру" попросила заведующего кафедрой "Организация и безопасность движения" МАДИ Султана Жанказиева.

"Как в Норвегии": везём товары — растёт экономика

Эксперт отмечает: стоит начать с законодательства страны. В нём есть понятие, связанное с территорией Российской Федерации. И в это понятие помещаются все задачи, связанные с выстраиванием транспортного взаимодействия, корреспонденции в масштабах Российской Федерации.

"Есть такое понятие: "плечевые перевозки". Вот это плечо постоянно растёт. Плохо это или хорошо с точки зрения разных научных взглядов, разные могут быть оценки.

Но расширение плеча всегда означает увеличение объёма перевозок, перемещения людей, перевозок грузов, больших грузов, больших партий грузов. И, естественно, это всегда благотворно влияет на экономику", — рассказывает Жанказиев.

Если говорить про объёмы перевозок, то большая их часть осуществляется автомобильным транспортом. Поэтому связанность территории со строительством дорог — это, естественно, стратегическая задача развития экономики страны на хорошую перспективу, на большую перспективу, дополняет эксперт.

В качестве примера можно привести Норвегию: экономика там стала устойчивой после того, как власти закончили строить дороги. По своей сути дороги Норвегии — это основа их экономического роста прямо сейчас.

Как "дорожные связи" станут стимулом развития

В России, отмечает эксперт, сложилась "привычка" к так называемому очаговому развитию. Агломерации страны, по сути, выстроили собственные системы, в которых фигурируют значительные финансовые и прочие ресурсы. И если эти системы объединить, выгода возрастёт многократно.

"Связанность агломераций, выстраивание этой связанности — это разговор, помимо прочего, о создании устойчивых основ развития экономики в том будущем, когда перемещение грузов будет экономически очень выгодным процессом.

Так что все национальные проекты и иные государственно-регулирующие акты, личное участие на уровне первого лица государства говорит о том, что это одна из платформ будущего развития экономики страны", — уверен Жанказиев.

Вектора развития: "восток-запад" и "север"

Какими способами можно осуществлять эту связанность? Эксперт выделяет два вектора "восток-запад" и "север".

Касательно вектора "восток-запад": это тот транзитный коридор, который нужен для перевозки грузов в том числе из Юго-Восточной Азии в Европу.

"Сейчас это уже прописано в большие программные документы на много лет вперед. Оставался вопрос, через какие транспортные артерии это осуществлять.

Одно из решений — двигаться через четыре-шесть транспортных коридоров, которые могли бы быть построены в России. Процесс уже начат", — уточняет Жанказиев.

Кроме того, транспортные коридоры такого масштаба помогают улучшать уровень жизни населения. Там, где выстраивается транзитный коридор, формируется пространство комфортного проживания, формируются рабочие места, "точки притяжения" для молодёжи.

"Для России это очень важный момент, потому что это позволяет осваивать в хорошем смысле — в конструктивном, в благотворном, в природно-конструктивном смысле — большие территории страны.

Если вкратце, то я занимаюсь этим профессионально и увидел именно такой смысл в заявлении президента страны", — резюмирует Жанказиев.

Касательно вектора "север", продолжает эксперт, есть некоторые сложности. В силу сурового климата специфика транспортных взаимодействий на севере несколько иная.

"В направлении Арктики могут использоваться менее традиционные формы транспорта. И это тоже активно обсуждается.

Это и малая авиация, и короткоплечевые перевозки, и выстраивание логистики с расчетом не на большое плечо перемещения, а на цикл маленьких плеч. Оценивают даже дирижаблестроение, перезапуск этой отрасли", — комментирует Жанказиев.

Ключевой момент для вектора "север" — не скорость, а надёжность, подводит итог эксперт.

Автор: Константин Шапров
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